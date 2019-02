Expeditie Oost: Burgemeester Haverkamp op vakantie, sleuteloverdracht Tubbig is een feit

De carnavalsvereniging uit het Spekscheetersdoarp is dit jaar verantwoordelijk voor de levering van de sleutelprins. Ieder jaar ligt deze taak bij een andere vereniging uit de gemeente Tubbergen.

Sleuteloverdracht Tubbig (Foto: Esther Rikken)

Jubileumprins

De Spekscheeters vieren dit jaar hun 44-jarig jubileum en dat was zaterdagochtend goed te merken. De stemming zit er goed in bij de carnavalsvierders uit het dorp Vasse.

Het dak eraf

Overigens kregen ze de overige verenigingen prima mee. Het gemeentehuis stond een aantal uurtjes aardig op zijn kop. Burgemeester Wilmien Haverkamp is daar ook enigszins debet aan, de burgermoeder is, op zijn zachtst gezegd, niet vies van het Feest der Zotten.

De eerste vergadering

De traditionele sleuteloverhandiging is een feit. Dit betekent dat tot aswoensdag Prins Ronny de baas is over de gemeente Tubbergen. Komende dinsdag zal hij zijn eerste gemeenteraadsvergadering voorzitten.

