Beloften Heracles Almelo hard onderuit bij ADO Den Haag

De beloften van Heracles Almelo hebben het uitduel bij ADO Den Haag ruim verloren. In het Cars Jeans Stadion werd het 4-0.

Al na een kwart wedstrijd had Amatkarijo twee keer gescoord voor de thuisploeg. 2-0 was ook de ruststand. Vijf minuten na de pauze maakte de aanvaller van ADO zijn hattrick compleet. Een kwartier later zette Owusu de 4-0 eindstand op het scorebord.

Stand

Heracles wacht na twee duels nog op de eerste zege in de kampioensgroep. De eerste wedstrijd werd gelijkgespeeld tegen Fortuna Sittard. PEC Zwolle en FC Twente komen vanavond in actie. Zwolle gaat naar Sittard en Twente ontvangt Willem II.