Stijging aantal bezoekers in Enschede vorig jaar mede te danken aan strijd met Winterswijk

Heeft de strijd tussen Winterswijk en Enschede vorig jaar de beide plaatsen iets opgeleverd? Die vraag lijkt nu beantwoord te kunnen worden, zo laat directeur Marieke ter Brugge van Enschede Promotie weten. "Voor zowel Enschede als Winterswijk is het een succesvolle actie gebleken."

Het aantal bezoekers aan de Enschedese binnenstad is afgelopen jaar met ruim 20.000 per week gestegen ten opzichte van 2017, zo blijkt uit de binnenstadsmonitor Gemeente Enschede. Gemiddeld bezochten 224.000 bezoekers per week de binnenstad. Op jaarbasis zijn dat er 11,5 miljoen.

Die stijging is uiteraard niet alleen te danken aan de strijd van Enschede met Winterswijk vorig jaar. Ook andere campagnes van Enschede Promotie hebben daaraan bijgedragen. Maar zeker is dat de specifieke Achterhoek-campagne in Winterswijk veel - onbedoelde - publiciteit opleverde.

'Enschede, staat je goed'

Dat gebeurde nadat Winterswijkers ontstemd hadden gereageerd op het feit dat medewerkers van Enschede Promotie in het dorp campagne voerden voor hun eigen stad. Met de slogan 'Enschede, staat je goed' probeerde een promotieteam winkelend publiek te overtuigen om ook eens te komen winkelen in Enschede.

Niet alleen dat publiek was niet van de actie gediend, ook burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk was niet blij met het promotieteam. Ondernemers uit het Achterhoekse dorp bedachten zelfs tegenacties om de Enschedeërs een hak te zetten.

Strijdbijl begraven

Inmiddels lijkt de strijdbijl tussen het Achterhoekse dorp en de Twentse stad begraven. Daarnaast heeft de 'ruzie' de beide plaatsen dus geen windeieren gelegd.

Dat beaamt ook Ter Brugge: "Het is een succesvolle actie gebleken. We staan nu op goede voet met de citymarketingorganisaties uit de Achterhoek."