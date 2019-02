Expeditie Oost: Carnavalkostuums dit jaar méér dan actueel

"Heel divers dus, maar wel actueel. De president Trump-kostuums met bijbehorende maskers zijn best gewaagd en dus iets minder populair dan bijvoorbeeld de rode overalls van La Casa de Papel. Een kledingstuk dat vooral bekend is uit de gelijknamige Netflix serie", vertelt Joa Korf, eigenaar van Carnavalsland.

De laatste trends (Foto: Arjan Staal)

Netflix is een Amerikaans bedrijf dat films en series aanbiedt via internet. De karakters uit de meest populaire video's van dit bedrijf hangen volop in de schappen van de feestwinkel.

"En dan te bedenken dat we al zo ontzettend veel kostuums hebben verkocht. Morgen komen er weer 600 rode overalls met bijbehorende maskers binnen. Het is niet te bevatten.

Men viert weer feest

Carnaval is laat dit jaar maar het loopt hier echt al weken storm, ook via de website. De crisis in Nederland is voorbij, men viert weer feest en investeert in een origineel kostuum", aldus Korf.

"Maar zeker ook de jassen, colberts en slipjassen blijven populair. Chique carnaval vieren vinden vooral vrouwen leuk. En dan bij voorkeur in een jas van hoge kwaliteit, ééntje die een aantal jaren meegaat".

"Volgens mij gaan we een kleurrijk en bruisend carnavalsfeest tegemoet. Overijssel heeft er zin in", aldus een enthousiaste Korf.