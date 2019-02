Minister Van Nieuwenhuizen in gesprek met provincie over verbreding N35

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaat in gesprek met provincie Overijssel over de verdubbeling van de N35 tussen Nijverdal en Wijthmen. De Tweede Kamer had de minister eind vorig jaar opdracht gegeven de haalbaarheid van die verbreding te onderzoeken. De Kamer nam toen een motie van Kamerlid Von Martels aan over de verdubbeling van het aantal rijstroken tussen Nijverdal en Wijthmen.

De N35 loopt tussen Zwolle en Almelo en is voor een deel al twee keer twee rijstroken breed. Op het stuk tussen Wijthmen en Nijverdal zijn echter alleen maatregelen uitgevoerd om de doorstroming van het verkeer en de veiligheid te verbeteren.

Onderzoek naar haalbaarheid

Maurits Von Martels uit Dalfsen vindt dat ook dat deel van de weg verbreed moet worden naar een vierbaansweg, omdat Zwolle na de Haarlemmermeer en Eindhoven de derde economische regio van Nederland is. Daar hoort een vierbaansweg bij, aldus Von Martels.

De motie werd door de Tweede Kamer aangenomen waardoor de minister wel met de provincie in gesprek moet over de mogelijkheden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister: "samen met de provincie Overijssel toets ik de uitgangspunten voor het ontwerp, de maakbaarheid, haalbaarheid en de financiële consequenties van de Marsroute N35."

Ze gaat ook met de provincie in gesprek over nut en noodzaak van een eventuele verdere opwaardering van de N35 en de bijbehorende financieringsmogelijkheden, zegt de minister toe in de brief.

Voor de presentatie van de voorjaarsnota wil de minister de Kamer informeren over de uitkomsten van de gesprekken.

Verkiezingsprogramma's

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen is de N35 een belangrijk onderwerp. Zo liet de VVD onlangs weten van de weg het liefst een snelweg te maken waarover met 130 kilometer per uur mag worden gereden.

Ook de PVV in Overijssel heeft de aanpak van de weg hoog op het prioriteitenlijstje staan al gaat die partij minder ver. De partij pleit voor een uitbreiding naar een vierbaansweg en de knelpunten moeten worden opgelost.