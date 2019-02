Defensiepersoneel wil dezelfde schadevergoeding voor chroom-6 als in Tilburg

Defensiepersoneel wil ook 7000 euro per slachtoffer chroom-6 (Foto: RTV Oost)

Werknemers van Defensie die hebben blootgestaan aan de kankerverwekkende stof chroom-6 willen dezelfde schadevergoeding als mensen die in Tilburg met deze stof hebben gewerkt. Dat zegt letselschadespecialist Yme Drost uit Hengelo namens driehonderd cliënten na een bericht hierover van de NOS.

Tilburg meldde vorige week dat achthonderd mensen die in een werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen met chroom-6 hebben gewerkt, kunnen rekenen op een schadevergoeding van 7000 euro netto. Drost eist nu ditzelfde bedrag voor zijn cliënten 'of ze nu ziek zijn geworden of niet'.

De advocaat stelt dat de mensen die niet ziek zijn 'voortdurend blootstaan aan de angst of ze misschien nog ziek worden'. Hij benadrukt dat Defensie de mensen 'willens en wetens heeft blootgesteld aan gevaarlijke stoffen'.

Duizenden slachtoffers

Bij de vijf Amerikaanse NAVO-bases in ons land, waaronder die in Aadorp, werkten tussen 1984 en 2006 tussen de twee- en drieduizend mensen. Zij werkten met de kankerverwekkende stof chroom-6.

Maar ook zijn slachtoffers gevallen onder het personeel van de Vliegbasis Twenthe. De Hengelose letselschadespecialist Yme Drost behartigt alleen al de belangen van meer dan 300 gedupeerden.