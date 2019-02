Bekroonde TV-serie "Ken ie mie nog" heeft aandacht voor situatie dementerenden vergroot

De TV-serie "Ken ie mie nog"van RTV Oost heeft de aandacht voor de situatie van dementerenden aanzienlijk vergroot. De zorg voor demente ouderen in daartoe gespecialiseerde wooncomplexen kreeg meer focus. Familieleden zijn zich meer gaan bemoeien met de omstandigheden in het zorgverblijf en de geboden hulp aan dementerende gezinsleden.

Dat zeggen Jos van der Wal, regiomanager van zorgcomplex Het Dijkhuis in Borne, en zorgbegeleider Hans Welberg in een terugblik op de prijswinnende tv-serie die een jaar geleden was te zien bij RTV Oost.

Beiden staken hun nek uit voor medewerking aan een televisieprogramma dat in een reeks afleveringen een realistisch beeld gaf van de situatie van dementerende bewoners van Het Dijkhuis.

NL Award

Verslaggeefster Jauke Boerdam volgde een maand lang bewoners en medewerkers van woon-zorg-complex Het Dijkhuis in Borne. Zonder beperkingen mocht zij filmen. Alle vrolijke, verdrietige, hoopvolle en confronterende momenten maakten van "Ken ie mie nog" een bijzondere TV-serie. De serie won een NL Award.

"Het is een prachtige serie geweest, die veel teweeg heeft gebracht onder betrokkenen. De reacties waren overwegend positief, ook al was het soms schrijnend om te zien", zegt Hans Welberg. In een enkel geval leidde dat er ook toe dat de familie niet wilde dat bepaalde beelden werden uitgezonden. "Maar die afspraak was ook gemaakt, iedereen moest goedkeuring geven."

Herkenning was 'leuk'

De bewoners die zich zelf terug zagen op tv, vonden het eigenlijk altijd wel leuk als ze zich zelf herkenden.

Voor familieleden ging met de tv-serie een nieuwe wereld open. Zij kregen een veel beter beeld van de omstandigheden waarin de dementerenden verblijven. Maar ook dat bracht een positieve draai teweeg. Van der Wal van Het Dijkhuis: "Mensen gingen shoppen in de zorg. Men wilde zich van tevoren vergewissen dat de plek waar vader of moeder terecht kon ook de gewenste zorg ging bieden".

Een ander effect van de tv-serie was de aanmelding van vrijwilligers die graag mee wilden helpen bij het verzorgen van dementerenden. "Dat pas ook wel een beetje bij de cultuur in Twente. In het dorp en de stad waarin men woont is het al gauw normaal dat je naar een ander omkijkt en zorg verleent."