Veldmate en Van der Venne leiden Go Ahead Eagles naar zege op Jong FC Utrecht

Go Ahead Eagles heeft maandagavond een relatief eenvoudige zege geboekt op Jong FC Utrecht. In Stadion Galgenwaard werd het 4-2 voor de ploeg van trainer John Stegeman.

Go Ahead Eagles hoefde niet eens diep te gaan om het verschil te maken met het povere beloftenteam. Zonder groots te spelen kwam de ploeg uit Deventer al voor rust op een 2-0 voorsprong door een benutte strafschop van Jeroen Veldmate en een afstandsschot van Richard van der Venne kort daarna. Daarvoor hadden ook Pieter Langedijk, Givan Werkhoven en Van Moorsel al aardige kansen gekregen, maar gemist. Jong Utrecht kwam nauwelijks in de buurt van doelman Verhulst.



Na rust bleef Go Ahead Eagles de bovenliggende partij, maar scoorde Jong FC Utrecht bij een snelle uitbraak de aansluitingstreffer: 2-1. De Deventenaren werden er niet zenuwachtig van en door prachtige treffers van Veldmate (vrije trap) en Van der Venne (boogballetje over doelman Paes) liepen ze uit naar een 4-1 voorsprong. Een nieuw moment van onachtzaamheid gaf Jong Utrecht daarna de gelegenheid om opnieuw te scoren, waardoor het steeds slordiger spelende Go Ahead Eagles in het slotkwartier nog moest vrezen voor een nieuwe aansluitingstreffer. Die bleef echter uit.



Go Ahead Eagles boekt derhalve de tweede overwinning na de winterstop en blijft de nummer drie van de 1e divisie. De achterstand op koploper FC Twente blijft zeven punten.





Jong FC Utrecht - Go Ahead Eagles 2-4

0-1 Veldmate (30/pen)

0-2 Van der Venne (32)

1-2 Lebon (61)

1-3 Veldmate (66)

1-4 Van der Venne (69)

2-4 Pattynama (72)

Arbiter: Christian Mulder

Geel: Mokono

Jong FC Utrecht: Paes; Mokono, Hoogenhout, Mamengi (Van der Velden/79), Pattynama; El Yaakoubi, Brinkman (De la Vega/67), Albu; Mallahi (Freriks/46), Arweiler, Lebon

Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate (Bliek/79), Baas; Stans, Van Moorsel, Van der Venne; Navratil (Andrade/72), Werkhoven, Langedijk (Dekker/63)

