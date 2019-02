Praat mee: Als je een zwaar beroep hebt, mag je eerder met pensioen.

Als je een zwaar beroep hebt, mag je eerder met pensioen.

Sommige beroepen kunnen lichamelijk en/of emotioneel zwaar zijn. Is het dan wel eerlijk dat die werknemers even lang moeten doorwerken als mensen met beroepen die over het algemeen minder zwaar worden gevonden? Politiebonden vinden bijvoorbeeld van niet. Daarom stonden zij maandagochtend voor de ingang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het gebouw van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Ze lieten daar niemand door de deuren om duidelijk te maken dat ze o.a. een beter pensioen willen en dat de AOW-leeftijd 66 jaar moet blijven. Op één van de spandoeken stond: "Politie laten doorwerken tot 68 = ongezond, onveilig, ondankbaar".

Wat vind jij? Hebben de politiebonden gelijk of moet elke Nederlander even lang doorwerken? Laat het weten door te stemmen! Reageren mag natuurlijk ook. Dat kan hieronder, via Facebook of stuur via WhatsApp (06-570 33 333) een audioboodschap. Wie weet hoor je jezelf dan terug in onze radio-uitzending.