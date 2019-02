Deel dit artikel:













Carnavalsoptocht Alberger Bökke groter dan ooit tevoren Carnaval Albergen 2018 (Foto: RTV Oost)

De carnavalsoptocht Alberger Bökke van dit jaar gaat in de boeken als de grootste optocht ooit. Er schreven zich al 3750 deelnemers is en dat is beduidend meer dan bij voorgaande edities het geval was. De Alberger Bökke, een van de grotere Twentse carnavalsoptochten, is op zondag 24 februari.

Woordvoerder Walter Lansink van de optochtcommissie is naast tevreden over het aantal deelnemers ook bijzonder te spreken over de kwaliteit van carnavalswagens: "We hebben met 36 grote en kleine wagens onze grootste optocht ooit en het niveau van de wagens is erg hoog." "Het publiek is verzekerd van een waar kijkspektakel", verzekert Lansink. Hij noemt de plaatselijke Sjikke Bökke, die dit jaar de grootste loopgroep hebben met maar liefst 300 personen. Ook de inzendingen van het Peleton uit Geesteren, de Oranjewijk en de Fortburgers uit Tubbergen, de Venfluiters uit Manderveen, DKW uit Vasse, de Klippels uit Langeveen, de Hengelose Optocht Vereniging Altijd Dorst, de Kolkleu uit Hertme en de Kroegtijgers uit Geesteren zijn dit jaar het bekijken waard.



De Alberger Bökke gaat om 12 uur van start aan De Gentiaan en eindigt bij de kerk aan de Hobergenstraat. RTVOost zal via Facebook en de eigen website aandacht besteden aan de carnavalsoptocht. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33