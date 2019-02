Deel dit artikel:













Uitslaande woningbrand in Almelo, schade na het blussen blijkt groot Woningbrand Almelo (Foto: Patrick Weegink) Brandweer aan de slag (Foto: Patrick Weegink) Veel brandschade aan woning (Foto: Patrick Weegink)

De brandweer heeft vanavond een uitslaande brand geblust in een woning aan de Ambtstraat in Almelo.De bewoners wisten het huis samen met hun huisdieren bijtijds te verlaten. Nadat het vuur was gedoofd bleek de schade aan het huis groot.

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Het huis is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak van de brand is onbekend.