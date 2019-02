Ruim 23.000 euro opgehaald voor ex-voetballer Leon de Kogel: "Ik kan weer verder met mijn leven"

De verschillende acties voor ex-voetballer Leon de Kogel hebben in totaal ruim 23.000 euro opgeleverd. Dat werd maandagavond bekendgemaakt na de wedstrijd tussen Jong FC Utrecht en Go Ahead Eagles.

Er werd geld voor De Kogel opgehaald, omdat hij in de financiële problemen is geraakt na een auto-ongeluk op Malta. De 27-jarige spits raakte vorig jaar bij een ongeluk op het eiland zwaargewond en zit middenin een zwaar revalidatieproces. Daardoor is De Kogel in financiële problemen geraakt. De medische kosten lopen op en zijn voormalige club in Spanje wil niet betalen.

De Kogel voetbalde in Nederland eerder onder meer voor FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Supporters van beide clubs grepen het duel van maandagavond aan om geld in te zamelen voor de oud-speler. FC Utrecht schonk ook de recette van de wedstrijd maandagavond aan De Kogel.

"Ik wil iedereen super bedanken voor de aanwezigheid. Dankzij jullie kan ik weer verder met mijn leven", reageerde De Kogel. "Vanuit de grond van mijn hart: bedankt."