Veel interesse voor informatie over Lelystad Airport: "Wat gaat minister met mijn zienswijze doen?"

Zo'n 200 mensen uit Zwolle en omgeving lieten zich vanavond informeren over Lelystad Airport. Dat gebeurde op een speciale informatie-avond over het concept-luchthavenbesluit, waarin de belangrijkste zaken rond het nieuwe vliegveld in Flevoland staan beschreven.

De aan- en uitvliegroutes van Lelystad Airport gaan over grote delen van Overijssel en Gelderland. Bij mensen onder die vliegroutes leven zorgen over de mogelijke overlast. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) organiseerde de avond in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle om mensen te informeren over wat er te verwachten is.

Veel zorgen

Een groot deel van de bezoekers vanavond heeft zorgen over de ontwikkelingen. Vooral bij de informatiestand over de vliegroutes was het druk. Aan de hand van een video werd onder meer getoond op welke hoogte de vliegtuigen over zullen komen. Medewerkers van het ministerie waren er om toelichting te geven.

Maar niet iedereen was blij met de uitleg. "Je wordt hier voor de gek gehouden, zo zeg ik het maar. Ze laten hier zien wat het gemiddelde geluid is dat we kunnen verwachten. Maar wat de piekgeluiden zullen zijn, dus dat waar je wakker van wordt, daar hebben ze het niet over."

Veel vragen

Er waren opvallend veel hoge ambtenaren van het ministerie aanwezig om geïnteresseerden voor te lichten. Volgens één van hen, Rene van der Ent van het ministerie van I&W, is dat nodig omdat er nog veel vragen leven.

"Een van de topvragen is of die vliegroutes ook bij mensen over het huis komen, daar is kennelijk veel onduidelijkheid over. Maar wat men zich ook afvraagt, en dat valt mij op, is of het indienen van een zienswijze wel zin heeft. Want wat gaat de minister daar dan mee doen?" Van der Ent maakt duidelijk dat iedere zienswijze op het ministerie wordt gelezen en beoordeeld.

"Wat we ermee kunnen doen"

"In mei komt minister Van Nieuwenhuizen met een Nota van antwoord en daarin staat beschreven wat er is ingebracht en ook wat we er wel of niet mee kunnen doen." Van der Ent steekt zijn praatje moeiteloos af. Hij heeft de tekst al eerder gebezigd in deze zaal.

De hoge ambtenaar van Infrastructuur en Waterstaat had wel verwacht dat het druk zou zijn op deze informatie-avond. "Veel gezichten die je al kent en ondanks de meningsverschillen heet je die gewoon welkom. Maar er zijn ook veel onbekenden in het publiek."

Zienswijze

Tijdens deze informatie-avond kon zelfs hulp worden ingeroepen om een zienswijze op te stellen. Door een enkeling werd daar ook gebruik van gemaakt.

Het concept-luchthavenbesluit voor het nieuwe vliegveld ligt tot eind deze maand ter inzage. Hierin staat onder meer dat er geen vrachtvluchten zullen plaatsvinden en dat er 's nachts niet gevlogen wordt. De bevolking heeft nog tot 21 februari de tijd om een zienswijze in te dienen.

In de komende weken volgt nog een aantal van deze informatie-avonden, onder meer aanstaande donderdag in Apeldoorn.