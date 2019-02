Jeroen Veldmate tweemaal trefzeker: "Heel fijn, maar vooral blij met drie punten"

Aanvoerder Jeroen Veldmate had maandagavond een belangrijk aandeel in de 4-2 zege van Go Ahead Eagles op Jong FC Utrecht. Met een rake strafschop en een fraaie vrije schop was hij verantwoordelijk voor de helft van de treffers.

Voor de verdediger is het de eerste keer dat hij twee keer scoort in één duel. "In de jeugd heb ik dat ook wel eens gedaan, maar niet in een eerste elftal", weet Veldmate. "Heel fijn. Maar het elftal is belangrijker en ik ben heel blij vandaag met de drie punten."





Veldmate zette zijn ploeg wel op het juiste spoor door bij een 0-0 stand de strafschop te benutten. "Ik vond niet dat we er geweldig inzaten, maar dan is het fijn dat je op een 1-0 voorsprong komt. Dat is ons de laatste tijd niet al te vaak gebeurd. En als dan meteen de 2-0 er achteraan komt, dan ga je er ook makkelijker van voetballen. Fijn dat dat nu is gebeurd."