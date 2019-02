Deel dit artikel:













Archeologen vinden grafkelder in de Grote Kerk in Zwolle Archeologen ontdekken grafkelder in Grote Kerk Zwolle (Foto: RTV Oost)

Archeologen hebben bij de bouw- en sloopwerkzaamheden in de Grote Kerk in Zwolle deze week een grafkelder gevonden. De kelder ligt op een bijzondere plek midden in de kerk.

Op dit moment wordt er in de archieven gezocht naar de identiteit van de persoon of personen die in de grafkelder begraven zijn. Komende week hoopt stadsarcheoloog Michael Klomp daarover duidelijkheid te krijgen. Veel tijd om de bijzondere vondst nader te inspecteren is er niet. Deze week wordt er namelijk ook al begonnen met de aanleg van de nieuwe vloer die de grote kerk in het kader van de renovatiewerkzaamheden krijgt. Deze nieuwe vloer zal de grafkelder weer voor lange tijd aan het zicht onttrekken.