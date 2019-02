Deel dit artikel:













Ilse DeLange wint Edison Oeuvreprijs Ilse DeLange (Foto: Valerie Kruidenier)

De in Almelo geboren en getogen zangeres Ilse Delange heeft de Edison Oeuvreprijs gewonnen. Dat is vanavond bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Edisons in de Amsterdamse Westergasfabriek. De Edison is de belangrijkste muziekprijs voor artiesten in Nederland.

Sinds 1960 worden jaarlijks de Edisons uitgereikt aan Nederlandse artiesten die in het afgelopen jaar de beste liedjes, albums en videoclips hebben gemaakt. Wie er wint, wordt bepaald door een jury uit de muziekwereld. Ilse was ook genomineerd voor een Edison in de categorie beste song met haar nummer Lay your Weapons Down. Maar die prijs ging naar zanger Nielson met het lied IJskoud. DeLange, al ruim 20 jaar in het vak, kreeg de onderscheiding voor haar hele oeuvre. Ze noemde het een ongelooflijke bekroning op haar loopbaan. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33