Vaatwasser vliegt in de fik in Vroomshoop Vaatwasserbrand in Vroomshoop (Foto: Kevin Gerrits / News United) Vaatwasserbrand in Vroomshoop (Foto: Kevin Gerrits / News United)

De brandweer is vanochtend uitgerukt naar een keukenbrand aan De Eikelaars in Vroomshoop. Een vaatwasser was in brand gevlogen.

De woning stond vol rook. De brandweer heeft de brand geblust, de vaatwasser naar buiten gebracht en de woning geventileerd. De bewoners konden de woning op tijd verlaten. Niemand raakte gewond. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33