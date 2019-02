Staatssecretaris: "Brand Lingen geen risico, dus Duitsers hoefden ons niet te informeren"

Er was geen risico voor de Nederlandse bevolking bij de brand bij de nucleaire splijtstoffabrikant ANF in het Duitse Lingen, dus hoefden de Duitsers ons er niet over te informeren. Dat zegt staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Veel grensbewoners vinden dat ze te weinig zijn geïnformeerd over de brand.

Op 6 december woedde er een brand bij de fabriek in Lingen, over de grens bij Denekamp, niet ver van de kerncentrale. De hulpdiensten rukten massaal uit naar de fabriek. Later bleek uit metingen dat er geen gevaar was voor de omgeving, maar aanvankelijk was niet duidelijk of er risico's waren voor de bevolking.

Er was dan ook sprake van flinke onrust onder bewoners in de grensstreek. De Veiligheidsregio Twente communiceerde op 6 december echter niet over de brand en werd zelf pas ná de brand geïnformeerd door de Duitsers.

Onder andere CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Maurits von Martels, beiden uit Overijssel, wilden weten hoe er tussen autoriteiten in beide landen en naar de Nederlandse bevolking toe werd gecommuniceerd, en of de staatssecretaris vindt dat het voldoende was.

'Geen risico, dus niet verplicht te informeren'

De staatssecretaris schrijft dat er bij de brand geen risico was voor de Nederlandse bevolking en dat de Duitsers ons daarom niet hoefden te informeren. "Omdat de brand operationeel is afgehandeld conform de procedures en er (mede door de heersende westenwind) op geen enkel moment een risico voor de Nederlandse bevolking is geweest, was er voor de Duitse autoriteiten geen verplichting tot het terstond informeren van de Nederlandse autoriteiten."

Pas nadat de brand was geblust, werd de Twentse veiligheidsregio op de hoogte gesteld. "De meetsystemen [...] hebben vastgesteld dat er geen radioactieve stoffen buiten de installatie zijn vrijgekomen. Hierdoor was er geen sprake van een risico voor de bevolking. Op grond hiervan zijn er vanuit de Veiligheidsregio Twente enkele contacten met de media geweest."

Omtzigt: 'RTV Oost is rampenzender, die heeft info nodig'

Misschien was er geen verplichting tot informeren, maar de Veiligheidsregio Twente erkende zelf al dat het "misschien toch handig was geweest" als ze sneller met een reactie op de brand waren gekomen. Veel bewoners in de grensstreek waren ongerust over de mogelijk gevolgen van de brand.

"Er was geen gevaar, maar waarom is daar niets over gecommuniceerd? Dat zou geholpen hebben", zegt Kamerlid Omtzigt in een reactie op de antwoorden van de staatssecretaris. "Het idee dat je alleen communiceert als er gevaar is, lijkt me niet goed. RTV Oost is de rampenzender, die moet snel weten wat er precies aan de hand is om grensbewoners gerust te kunnen stellen."

Afspraken aanscherpen

Maar staatssecretaris Van Velthoven zegt niet dat de procedures aangepast zullen worden. De Veiligheidsregio Twente gaat het incident evalueren, en pas dan zal worden gekeken of "de bestaande afspraken moeten worden aangescherpt", zo schrijft ze.

Ook is er nog een Duits onderzoek gaande naar de oorzaak en mogelijke gevolgen van de brand en eventueel noodzakelijke aanpassingen om zo'n incident in de toekomst te voorkomen.