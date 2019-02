Deel dit artikel:













Meerdere bedrijfspanden in Oldemarkt doelwit van inbraak Meerdere bedrijfspanden in Oldemarkt doelwit van inbraken (Foto: RTV Oost / Emiel Geerding)

In meerdere bedrijfspanden in Oldemarkt is vannacht ingebroken. De politie denkt dat de inbraken tussen 03.00 uur en 05.00 uur hebben plaatsgevonden.

De panden waarin is ingebroken, bevinden zich niet in dezelfde straat. De politie doet onderzoek. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33