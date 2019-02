Deel dit artikel:













Vier mannen in Almelo aangehouden bij poging tot inbraak Vier mannen in Almelo werden aangehouden bij een poging tot inbraak (Foto: iStock)

De politie heeft vannacht vier mannen aangehouden in Almelo, die op heterdaad betrapt werden bij een poging tot inbraak in een woning. Dat gebeurde even na middernacht in een huis aan de Jan Steenstraat.

Een getuige zag de inbraak en belde 112. Agenten zagen vervolgens de auto met de verdachten erin wegrijden. De auto werd vervolgens staande gehouden en de mannen werden aangehouden. Het gaat om drie mannen uit Almelo van 22, 27 en 35 jaar en om een 40-jarige man uit Zwolle.