Dassenwerkgroep Twente zoekt vinder van dode das tussen Lonneker en Oldenzaal

"Het gaat ons niet zozeer om de das zelf", zegt Gerard Berendsen van de dassenwerkgroep Twente. "We willen wel heel graag weten of het dier gechipt is. Welk geslacht het is en in welke conditie de das was."

Eerste melding

Rond twee uur 's nachts werd een eerste melding gedaan van het dode dier. "Later die ochtend kwam een tweede melding en dook ook een foto op. Maar toen de dierenambulance arriveerde bleek de das verdwenen", zegt Berendsen.

Opmerkelijk is dat de nacht erna in de buurt ook een das werd doodgereden. "Die is opgehaald door de dierenambulance en door ons ook onderzocht. Het bleek een jong vrouwtje, dat afgelopen voorjaar is geboren. Waarschijnlijk was het een jong van een das, die destijds gechipt is."

Uitgezet op Lonnekerberg

Een kleine drie jaar geleden werden vier dassen uitgezet op de Lonnekerberg. "Die zijn toen gechipt", weet Berendsen nog. "En de vinder mag wat mij betreft de das houden, maar we willen het wel graag even bekijken."

Dassenwerkgroep zoekt vinder van dode das