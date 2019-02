Deel dit artikel:













Vraag om onderzoek: hoe staat het met huisartsenzorg in Overijssel in 2030? Zorg stethoscoop arts (Foto: iStock)

Hoe staat de huisartsenzorg in Overijssel er voor in 2030? Op die vraag wil de ChristenUnie graag een antwoord. De partij verwijst naar een onderzoek dat is gedaan naar huisartsenzorg in Overijssel in 2004. De conclusie was toen dat veel oudere huisartsen wilden stoppen, maar vervangers moeilijk te vinden waren. ChristenUnie vangt berichten op dat het opnieuw lastig om huisartsen te vinden, vooral in landelijk gebied.

"Recentelijk bleek uit landelijke cijfers dat de problematiek zich vooral voordoet in gebieden die met krimp te maken hebben", stelt de ChristenUnie. De partij wil weten wat dit betekent voor de kwaliteit van de huisartsenzorg in Overijssel. "Kan de provincie helder maken hoe het er tot 2030 voor staat met de huisartsenzorg in Overijssel?", vraag Statenlid Jan Westert aan het provinciebestuur. Verlaging werkdruk Het onderzoek in 2004 leidde tot het opzetten van een huisartsenpool in de regio's IJssel Vecht, Twente en Salland. Doel van die pool was het langer inzetbaar houden van oudere huisartsen door ze samen te laten werken met andere artsen. op die manier zou de werkdruk verlaagd moeten worden. De ChristenUnie wil weten wat de status van die pools is, vijftien jaar na dato. Statenlid Westert wil van de provincie weten of die bereid is het onderzoek van 2004 met de gegevens van nu te herhalen. De partij maakt zich zorgen over het mogelijk teruglopen van het aantal huisartsen en wil weten welke rol de provincie kan spelen bij de aanpak van dit probleem.