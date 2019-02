Uit het archief: Het Feest der Zotten

Het Narrenfeest, de Drie Dolle Dagen, het Feest der Zotten, het zijn maar een paar benamingen voor de drie dagen die algemeen bekend staan als het Carnaval. Landelijk wordt carnaval vooral gekoppeld aan de zuidelijke provincies maar in Overijssel kent dit feest ook een lange traditie.

RTV Oost gaat mee in deze traditie en in het archief zijn tal van opnames te vinden uit Oldenzaal, Albergen, Raalte en vele andere gemeenten waar drie dagen lang feest wordt gevierd. Op deze pagina een verslag in twee delen van de de Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal uit 2007 met een bonte keur aan wagens, groepen een eenlingen waar kleur, jolijt en de humoristische knipoog een hoofdrol spelen.