Muziekproducent Van Hoevelaak ontroerd door winnen Edison

Muziekproducent Edwin van Hoevelaak uit Holten noemt het winnen van zijn tweede Edison 'heel bijzonder'. "Het doet wel iets met mij." Maandagavond viel Van Hoevelaak in de prijzen met het album Anders, dat hij produceerde voor André Hazes Jr.

De Edison is de belangrijkste muziekprijs voor artiesten in Nederland. Voor de Holtenaar was het de tweede keer dat hij een Edison in de wacht sleepte. Twee jaar geleden won hij, ook al met André Hazes jr, met de single Leef. "Je weet het nooit, het is altijd weer een verrassing", vertelde Van Hoevelaak in Goedemorgen Overijssel.

Begonnen als hobby

"Je begint ooit in dit vak als hobby en voor je plezier", legt hij uit. "Je hebt ooit als doel om een keer succes te halen. Dan bereik je dit, geweldig. Dat doet wel iets met mij, ontroert me."

Door het succes krijgt Van Hoevelaak veel aanvragen van artiesten, die ook met hem willen samenwerken. "Er zijn mensen die denken: 'misschien is het goed om wat samen te gaan doen?' Soms werkt dat, soms niet. Ik doe het natuurlijk niet alleen, ik werk samen met een team. Ik produceer slechts de plaat."

'Kijken wat mensen beroert'

Volgens de Holtenaar is inleven in je publiek belangrijk om een goede producer te kunnen zijn. "Je moet goed luisteren en om je heen kijken wat er gebeurt en wat mensen beroert en bezighoudt. Als je daar passende songs bij kunt maken en de luisteraar kan iets met de tekst, dan ben je op de goede weg."