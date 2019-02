Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vmbo-scholen in Almelo willen samenwerken op een nieuwe campus De schoolbestuurders ondertekenden een overeenkomst om de haalbaarheid van een campus te onderzoeken (Foto: CSG Het Noordik)

Vijf verschillende vmbo-scholen in Almelo willen in de toekomst hun beroepsgerichte en praktische opleidingen onderbrengen op één nieuwe campus. De schoolbesturen en de gemeente hebben afgesproken dat er een onderzoek komt om te kijken of dit haalbaar is.

Het gaat om de scholen CSG Het Noordik, Het Erasmus, Zone.college, Pius X College en Scholengemeenschap Canisius. De verschillende richtingen op het vmbo, zoals Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen en Bouwen, zitten nu nog op drie verschillende locaties in Almelo. Het doel is om dit allemaal op een nieuwe plek onder te brengen. Waarom een campus? Volgens de scholen neemt het leerlingenaantal af. Hierdoor dreigen ze kwetsbaar te worden. Ze willen nu samenwerken, omdat er wel een groeiende vraag is aan praktische geschoolden. "Het idee voor een vmbo-campus is ontstaan vanuit het belang van goed onderwijs en optimale kansen en keuze voor de leerlingen", schrijven de scholen in een verklaring. "Op de campus wordt ieder kind gekend en is er voor iedere leerling individuele begeleiding om de beste route te kiezen. Juist door het onderwijs samen te organiseren kunnen de besturen recht doen aan iedere leerling." Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33