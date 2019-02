Strafeis van 5 jaar cel voor inzetten van minderjarige Zwolse als prostituee

Tegen een 48-jarige Steenwijker is 5 jaar gevangenisstraf geëist voor het prostitueren en seksueel misbruiken van een minderjarig Zwols meisje. Ze was pas 15, later 16 jaar jong, toen ze door de Steenwijker en meerdere mannen werd misbruikt. Eén van de mannen die de Steenwijker op het oog had om een trio mee uit te voeren, was een oud-cliënt van de tbs-kliniek waar hij werkte.

De Steenwijker werd juli vorig jaar opgepakt, nadat hij het meisje op een parkeerplaats in Drenthe had aangeboden voor seks tegen betaling. Een bezoeker van de parkeerplaats deed vervolgens anoniem een melding en gaf ook het kenteken van de man door. De Steenwijker werd later op de avond aangehouden op zijn oprit. Het uitgebuite meisje zat nog bij hem in de auto met de broek half over de billen.

Lucy

De Steenwijker zegt het meisje, met werknaam 'Lucy', te hebben leren kennen via een dating-app. "Het contact was heel leuk. Ik had niet in de gaten dat ze nog zo jong was, ze kwam heel volwassen over." Al gauw komt het tot een ontmoeting, eind 2017. Ze hebben toen seks gehad. "Ze was toen 15, dat zei ze me achteraf. Ik stond er versteld van."

Triootjes

Maar desondanks zet de Steenwijker het contact voort. "Ik vond haar leuk en raakte verkikkerd op haar." Meerdere malen hebben ze seks. Ze maken er foto's en filmpjes van. Later komen er ook andere mannen in beeld om seks met haar te hebben, vaak ook triootjes. "We deden alles in overleg", zegt de Steenwijker. "Zij was de initiator. Ze vond het wel spannend." Sommige van de 'klanten' kregen foto's en filmpjes toegestuurd.

Acht voor 50 euro

Rond de zomer van 2018 wordt er ook online geadverteerd. Anderen kunnen seks met Lucy en de Steenwijker hebben tegen betaling. Er worden meerdere afspraken gemaakt. Zo zou Lucy op één dag acht mannen af moeten werken a 50 euro. "Maar die afspraken gingen niet door", zegt de Steenwijker nu. "Er heeft achteraf maar één iemand betaald voor seks, zo'n 200 euro. We hebben twee keer met hem afgesproken."

Beschadigd meisje

Lucy zelf geeft in de rechtszaal aan dat ze de Steenwijker niets kwalijk neemt en dat ze niet wil dat hij straf krijgt. Het lijkt te bevestigen dat ze het niet tegen haar zin heeft gedaan.

"Maar dat maakt niet uit", zegt het OM. "De wet schrijft voor dat prostitutie bij minderjarigen strafbaar is, om hen te beschermen. Ik snap niet hoe u over uw lippen kunt krijgen dat het háár initiatief was. Ú bent de volwassene. Lucy is een beschadigd meisje. Ze heeft in een gesloten inrichting gezeten. Dat wist u. En dan bent u zelf ook nog eens sociotherapeut bij een tbs-kliniek. Hoe haalt u het dan in uw hoofd om zoiets te doen!?"

Tbs

Ook struikelt de officier van justitie erover dat de Steenwijker heeft geprobeerd een seksafspraak te regelen met een oud-tbs-cliënt. "U heeft hem een verjaardagsgroet gestuurd met een foto van Lucy met ontblote borsten." Het kwam tot een afspraak in een hotel. "Maar we hebben geen seks gehad toen", zegt de Steenwijker.

Hij zegt zichzelf achteraf wel voor het hoofd te kunnen slaan. "Maar ik werd er in meegenomen. Ik was zo verkikkerd op haar. Nu heb ik heel veel spijt."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.