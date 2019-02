Honderden nieuwe banen in Overijssel door bedrijfsvestiging en -uitbreiding

Nieuwe banen in Overijssel (Foto: Shireen Krus)

In Overijssel komen de komende drie jaar 479 nieuwe banen bij bedrijven die samenwerken met ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Ook wordt er voor zeventig miljoen euro aan bedrijfsinvesteringen in de provincie gedaan. Dat meldt de provincie Overijssel.

Het gaat om nieuwe arbeidsplaatsen bij bedrijven die samenwerken met Oost NL en zich hier vestigen of uitbreiden. Oost NL werkt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland en heeft als doel de regionale economie te versterken in de sectoren Food, Tech, Health, Energy en Logistics.

Zo’n veertig procent van de nieuwe banen zijn hoogwaardige Research & Development-banen. Vooral Twente is in trek bij investeerders.