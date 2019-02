Kooij fluit Zwolle bij ADO, Manschot leidsman bij Heracles tegen Fortuna

Joey Kooij is vrijdagavond de leidsman bij het duel tussen ADO Den Haag en PEC Zwolle. Het duel in het Cars Jeans Stadion begint die avond om 20.00 uur.

Een dag later krijgt Heracles Almelo Fortuna Sittard op bezoek. Dan fluit Jeroen Manschot om 19.45 uur voor het begin. Bekijk hier het volledige programma van de eredivisie.

Keuken Kampioen Divisie

In de Keuken Kampioen Divisie is Christiaan Bax vrijdag de arbiter bij het duel tussen Go Ahead Eagles en NEC. Koploper FC Twente gaat op maandag op bezoek bij Jong PSV en daarbij is Sander van der Eijk de scheidsrechter. Dit is het volledige programma van de Keuken Kampioen Divisie.

Overijsselaars

Björn Kuipers uit Oldenzaal en Bas Nijhuis uit Enschede komen dit weekend niet in actie.