Van polder naar plasdras om weidevogels in Geesteren te beschermen

Aanleg van plasdrasgebied in Geesteren (Foto: Rob van der Wardt / RTV Oost)

De vogelwerkgroep Geesteren is begonnen met de aanleg van een 'plasdrasgebied'. Een ondergelopen stuk grond waar weidevogels voedsel kunnen vinden en veilig hun nestje kunnen bouwen. Volgens de vogelwerkgroep is het bittere noodzaak: "Als we nu niets doen, dan zien we hier in Noord-Oost Twente geen weidevogels als de Grutto meer terug", zegt voorzitter Hennie Schröder.

Een drassig weiland creëren klink simpel, maar dat is het niet. Met een zware bulldozer wordt heel secuur een laagje weiland afgeschraapt. Het mag niet te diep worden: 5 centimeter is ideaal voor weidevogels als de Grutto. "Als je dieper graaft, dan komen er ganzen en eenden in. Die eten niet alleen het gras weg maar ze kunnen ook ziektes verspreiden," zegt projectleider Leonard Rouhof.

Ook de zanderige grond werkt niet mee. Het weiland kent een drainage systeem dat in het vroege voorjaar kan worden afgedopt. Met pompen moet het waterpeil op de ideale hoogte komen. Als het broedseizoen in juni is afgelopen, dan kan het weiland weer drooggelegd worden.

Boeren

Voor het project is veel draagvlak. Zo is een stuk weiland van 1,2 hectare afgestaan door een lokale melkveehouder. Rouhof: "Boeren merken ook dat het in het voorjaar steeds stiller wordt. Bij het voorjaar horen buitelende kieviten en fladderende grutto's. Maar die zie je steeds minder, dus iedereen wil meehelpen."

Vrolijk

Nu is het hopen dat in het voorjaar de grutto's die terugkomen van hun trek naar Afrika de weg naar Geesteren weten terug te vinden. Als Schröder door het sompige weiland loopt wordt hij steeds positiever. "Ik zie voetsporen van vogels. Maar ook overal pieren. Dat is natuurlijk perfect voedsel voor de weidevogels. Daar word ik heel erg vrolijk van."

Vos

Toch is er nog een bedreiging: de vos. "Er komt een hek met schrikdraad om de vos buiten te houden. Er hoeft maar één vos in het weiland te komen om vervolgens alle kuikens op te eten en dan is alles voor niets geweest".