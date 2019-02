Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ster van Zwolle wederom live bij RTV Oost De Ster van Zwolle (Foto: Erik Eenkhoorn)

Het is weer koers. De Ster van Zwolle is volgende week zaterdag voor de 54ste keer in de historie de openingswedstrijd van het wegseizoen in Nederland en RTV Oost is er live bij. Volg de finale vanaf 15.00 uur op TV Oost of online.

De traditionele ouverture van het wielerseizoen in ons land is verschoven naar de laatste zaterdag in februari omdat Zwolle de eerste zaterdag van maart wegens carnaval wordt omgedoopt tot Sassendonk. De 59ste uitgave van Craft Ster van Zwolle krijgt sowieso een andere winnaar dan vorig jaar. Maarten van Trijp heeft namelijk een profcontract getekend bij Corendon Circus. RTV Oost De uitzending begint om 15.00 uur en de finale van de koers wordt gevolgd door RTV Oost met onder meer commentaar van Paul Schabbink en Bas Stamsnijder. Op Radio Oost hebben we de hele dag flitsen van het evenement. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33