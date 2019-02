Leveranciers gewraakte cryptofoons op vrije voeten

Drie medewerkers van het bedrijf Blackbox Security dat volgens justitie cryptofoons leverde aan criminelen in Oost Nederland zijn op vrije voeten gekomen. Dat meldt de rechtbank. Ze mogen het eindproces in vrijheid afwachten.

Morgen zouden de drie mannen voor het eerst in het openbaar voor de rechter komen, in een zogenoemde pro-formazaak. "Maar omdat ze geschorst zijn, vervalt die noodzaak nu", zegt een woordvoerder van het OM. Ze zijn kort na elkaar vrijgekomen. "Allemaal door persoonlijke omstandigheden", zegt één van hun advocaten.

Waarvan worden de mannen verdacht?

De drie mannen van Blackbox Security uit Elst worden ervan verdacht dat ze speciaal geprepareerde telefoons verkochten aan criminelen en zodoende deden aan witwassen. Op die telefoons stond het programma Ironchat. Daarmee dachten criminelen onbespied berichten naar elkaar te kunnen sturen, omdat er een versleuteling op zat.

Maar begin november maakten politie en justitie bekend met zo'n 260.000 berichten te hebben meegelezen. Het opsporingsapparaat denkt zo tientallen criminele feiten te hebben opgelost en heeft eenzelfde hoeveelheid verdachten opgepakt.

Twijfels over 'kraken'

Echter, waar het opsporingsapparaat claimt dat ze Ironchat hebben 'gekraakt', hebben verschillende advocaten daar twijfels over. Zij hebben begrepen dat een criminele informant simpelweg met de sleutels naar de politie is gestapt.

Omdat politie en justitie altijd hebben gezegd dat ze het onderzoek naar Ironchat zijn gestart in kader van een witwasonderzoek, is de vraag of dit juridisch wel klopt. In het uiterste geval zijn verdachten aangehouden op verkeerde gronden.