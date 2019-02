Geschorste bewindvoerder durft confrontatie met slachtoffers niet aan

Hij was door de rechtbank opgeroepen om dinsdagochtend naar het Paleis van Justitie in Almelo te komen, maar de geschorste bewindvoerder liet verstek gaan. Tientallen gedupeerden van de in opspraak geraakte Achterhoeker hadden hem graag in de ogen gekeken.

"We kregen van de rechter te horen dat hij niet durfde omdat hij zou worden bedreigd", zegt een van de gedupeerden. "Jammer dat hij er niet was. Er waren meerdere mensen die heel erg graag een persoonlijk gesprekje met hem hadden gevoerd."

Zoals onlangs gemeld behartigde deze bewindvoerder, AproPlus uit het Achterhoekse Varsseveld, de financiële belangen van zo’n tweehonderd cliënten, van wie er circa zeventig uit Overijssel afkomstig zijn. Daarbij gaat het om zowel ondernemers als particulieren, die door omstandigheden in de problemen zijn geraakt. De rechtbank heeft ze daarop onder financieel toezicht gesteld.

Geschorst

Nadat meerdere werknemers de bewindvoerder ervan beschuldigden dat hij geld van zijn cliënten naar zijn eigen rekening zou hebben weggesluisd, werd de bewindvoerder door de rechtbank hangende het onderzoek geschorst.

De tientallen gedupeerde cliënten kwamen dinsdag in twee groepen naar de rechtbank in Almelo. Daarbij zijn ze door de rechtbank gehoord over hun ervaringen met AproPlus. Maar ook zijn ze geïnformeerd hoe het verder moet met hun financiën.

'Weinig vertrouwen'

Een andere door de rechtbank Overijssel aangestelde bewindvoerder neemt nu de taken van AproPlus over. "Al heeft daar niet iedereen vertrouwen in", zegt een Enschedeër, een ondernemer die bij AproPlus onder financieel toezicht werd geplaatst nadat zijn bedrijf failliet was gegaan.

Financieel moeras

Volgens de ondernemer is er veel onrust onder de gedupeerden. "Een aantal slachtoffers redeneert: het is al eens eerder misgegaan, waarom zou het dan niet opnieuw mis kunnen gaan? Niet gek natuurlijk die twijfels. Veel gedupeerden hadden al schulden, maar zijn door AproPlus verder in het financiële moeras weggezakt."

Goede controle?

Die scepsis wordt nog eens aangewakkerd, omdat ieder jaar landelijk tientallen bewindvoerders de periodieke toets van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM niet weten te doorstaan. De gedupeerde Enschedeër: "Wie zegt dat de controle bij een volgende bewindvoerder wél goed is geregeld?"