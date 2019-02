Containerbedrijf wil drooglegging haven Almelo tegengaan

Containerbedrijf All-In uit Almelo wil dat de 2e insteekhaven Dollegoor niet wordt drooggelegd. De gemeente Almelo heeft de drooglegging van een deel van de haven geregeld in een nieuw bestemmingsplan. Dat gebeurde op verzoek van betonfabriek Van den Bosch die meer bedrijfsruimte nodig heeft.

All-In bestreed dit plan vandaag bij de Raad van State. De advocaat van het containerbedrijf stelt dat de gemeente geen oog heeft voor het belang van All-In.

Beide bedrijven liggen aan het Twentekanaal in Almelo. Het kanaal heeft drie kleine aftakkingen, waar boten kunnen laden en lossen. Een van die drie aftakkingen wil de gemeente nu dus droogleggen.

De kade die drooggelegd moet worden is in eigendom bij de gemeente en die wil All-In geen recht geven om de kade te gebruiken. Volgens een woordvoerder van de gemeente vervoert het bedrijf al zijn containers over de weg en dus is de kade niet nodig.

'Gedupeerd'

Maar de advocaat stelt dat het juist de bedoeling van All-In is om veel meer materiaal in de toekomst via de haven te vervoeren. Als de haven bij All-In wordt drooggelegd, wordt het bedrijf zwaar gedupeerd.

Volgens de advocaat kan ook de 3e insteekhaven worden gedempt om de betonfabriek uit te breiden. Maar volgens Van den Bosch is die haven ook nodig voor de aanvoer van zand per schip.

De gemeente zegt alle belangen te hebben gewogen. All-In trekt daarbij aan het kortste eind. De Raad van State doet over zes weken uitspraak.