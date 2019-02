Akkoord over geluidswerende maatregelen langs de A1 bij Bathmen

Vorig jaar gaf de minister groen licht voor de verbreding van de A1 naar 3x3 rijstroken. Ter hoogte van Bathmen bleek weliswaar dat aan de wettelijke normen tegen geluidsoverlast wordt voldaan, maar dat was voor de bewoners van het dorp Bathmen niet genoeg.

De Belangenvereniging Bathmen (BVB) willen betere geluidsreductie om de te verwachte toename van verkeer en geluid tegen te houden. De gevraagde geluidsreductie lijkt nu te kunnen worden gerealiseerd.

"Het is een eerste stap, maar er blijft altijd meer te wensen", zegt Lambertus Kracht van de Belangenvereniging Bathmen.

De verbreding van de A1 is hard nodig (Foto: RTV Oost)

Water door de Schipbeek

"Er moest veel water door de Schipbeek voordat er een goed uitgewerkt plan lag, maar we zijn er bijna. Er is nu veel uitgezocht, meer duidelijkheid over wat mogelijk is en aan de laatste details wordt gewerkt", zegt de vereniging op haar site.

Een speciale commissie van de belangenvereniging heeft zelf een voorstel gemaakt. De gemeente Deventer en de provincie Overijssel dragen financieel bij aan de maatregelen.

Spannend traject

"Vanuit de BVB hebben we consequent aangestuurd op het effect, een forse geluidsreductie. Dat we deelnemen aan de projectgroep om dit te realiseren was een spannend traject, en ook nodig!", zegt de BVB op haar site.

De informatieavond op donderdag 14 februari begint om 19:30 uur bij Boode in Bathmen. Rijkswaterstaat, de gemeente Deventer en de provincie Overijssel zijn ook aanwezig.