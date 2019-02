Thales Hengelo levert nieuw radarsysteem Landmacht

Thales Hengelo levert negen radarsystemen aan de Koninklijke Landmacht. Het gaat om de nieuwe Multi Mission Radar (MMR) die is ontwikkeld voor de artillerie, 3D luchtbewaking, luchtverdediging en beveiligingstoepassingen. De MMR wordt volgens Thales "de nieuwe ogen van de Nederlandse Landstrijdkrachten".

De Landmacht heeft behoefte aan een rader die extreem snel en flexibel inzetbaar is voor het observeren van allerlei soorten vijandige activiteiten en acties. Deze nieuwe radar registreert dit allemaal.

Meerdere missies inzetbaar

Bijzonder is dat de radar binnen twee minuten kan worden geïnstalleerd en klaar is voor gebruik. Bovendien is de radar voor meerdere missies inzetbaar en kan het diverse luchtdoelen detecteren, volgen en classificeren.

Luitenant-generaal Leo Beulen, commandant van de Koninklijke Landmacht, is logischerwijs blij met de nieuwe MMR. "De MMR zal niet alleen bijdragen om veldslagen te winnen op lange afstand door nauwkeurige verwerving van doelen, maar ook de Landmacht-capaciteit voor luchtverdediging verbeteren door de ontwikkelende luchtbedreiging aan te pakken, waaronder raket, artillerie en mortel en onbemande luchtsystemen."

Lange samenwerking

Bij Thales zijn ze trots op de samenwerking met Defensie. Sinds 2002 wordt er al samengewerkt. "Nederland heeft een leidende positie op het gebied van radarontwikkeling", legt Geert van der Molen, vice-president Naval van Thales Nederland uit.

"Dit project is een perfect voorbeeld van de resultaten van dit platform. De unieke en langdurige samenwerking tussen de militaire experts van de Koninklijke Landmacht en Thales heeft geleid tot een extreem moderne multi-missie oplossing, klaar voor de dreigingen van vandaag en morgen."

Met de order zijn miljoenen euro's gemoeid. Hoeveel precies wil Thales niet bekendmaken.