Gemeente koopt molen in Giethoorn om problemen met loswal op te lossen

De gemeente Steenwijkerland is akkoord gegaan met de aankoop van de oude korenmolen in Giethoorn. Als de molen geen woonbestemming meer heeft kan de vlakbij gelegen loswal weer gebruikt worden door ondernemers. Het gebruik van de loswal is nu beperkt omdat het laden en lossen veel overlast geeft.

Een groot aantal woningen en bedrijven in Giethoorn is alleen bereikbaar over het fietspad of over water. Zware spullen moeten dus vanuit een vrachtwagen op een boot worden geladen. Dit gebeurt bij de loswal aan de Kerkweg, pal voor de tot woning verbouwde rompmolen.

Overlast

De overslag levert veel problemen op voor omwonenden, zoals herrie en gevaarlijke verkeerssituaties met vrachtwagens op de smalle weg. Bewoners protesteerden met succes bij de Raad van State, de gemeente Steenwijkerland moest het gebruik van de loswal inperken.

Dat schoot weer in het verkeerde keelgat bij Gieterse ondernemers, die in de knoei komen met hun bedrijfsvoering als ze geen gebruik kunnen maken van de loswal om te laden en te lossen. Dat leidde tot hevige protesten. De gemeente onderzocht een alternatieve locatie maar die bleek te dicht bij een natura-2000 gebied te liggen.

Bidboek

De aankoop van de molen is meegenomen in het zogenaamde bidboek. Een omvangrijk plan met allerlei maatregelen op gebied van leefbaarheid in Steenwijkerland. Veel aandacht gaat daarin uit naar Giethoorn, met een betere ontsluiting van het dorp voor toeristen maar ook de leefbaarheid voor inwoners staat hoog op de agenda.

De gemeente hoopte op een forse bijdrage uit Den Haag voor de plannen maar dat geld komt er niet. De provincie draagt wel bij. Het college van Steenwijkerland wil de plannen toch zoveel mogelijk gaan uitvoeren. Een goede loswal is voor ondernemers in Giethoorn noodzakelijk en met de aankoop van de molen wordt dat eenvoudiger.

Aan het werk

Naast het geld voor de loswal in Giethoorn wil de gemeente ook snel aan de slag met onder meer het verbeteren van het station in Steenwijk, de aanleg van een P en R terrein aan de rand van Weerribben-Wieden en verbetering van de toegankelijkheid van de Koloniën van Weldadigheid.