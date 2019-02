Doodgereden das die bij Lonnekerberg werd meegenomen is bij preparateur gebracht

De das, die zondagmorgen tussen Oldenzaal en Lonneker werd doodgereden en door iemand is meegenomen, is terecht.

Volgens Gerard Berendsen van de dassenwerkgroep Twente is het dier aangeboden bij preparateur Oldenkotte in Overdinkel. Die heeft het stoffelijk overschot in de vriezer gelegd en zal er op termijn mee aan de slag gaan. Berendsen krijgt dan de uitnodiging om het dier te komen onderzoeken.

Dierenambulance

Iemand heeft nog een foto gemaakt van de dode das en die is door Stichting Lonnekerberg op Twitter gezet. Toen de gealarmeerde dierenambulance op de plek van de aanrijding arriveerde, was de das al weggehaald.

Opvallend is dat een dag later een tweede das werd aangereden, niet ver van de plek van de eerste dode das. Die werd wel gevonden en ook door Berendsen onderzocht. Het bleek een vrouwtje, dat vorig voorjaar is geboren.

Vier dassen uitgezet

Op de Lonnekerberg zijn drie jaar geleden vier dassen uitgezet, nadat ze waren gechipt. De dassenwerkgroep wil graag weten of de bij de preparateur ingeleverde das een gechipt exemplaar is