Verdeeldheid tussen actiegroepen tegen laagvliegen: "Wij willen geen oproep om op links te stemmen"

Er is tweespalt ontstaan tussen de samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen (SATL). Aanleiding is een campagne van één van de actiegroepen, die werd aangekondigd als een campagne van de samenwerkende actiegroepen.

Stichting Red de Veluwe wil Lelystad Airport tot inzet maken van de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart aanstaande. De stichting lanceert binnenkort een digitale kieswijzer waarin kiezers worden opgeroepen om te stemmen op één van de politieke partijen die zich uitspreken tegen Lelystad Airport.

Over een aantal weken gaat de website 'Stem stil' online. Daarop wordt geadviseerd om te stemmen op partijen die nu niet in de regering zitten: PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP of 50Plus.

'Activistisch'

De campagne is geen initiatief van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL). "Het is een actie van alleen de stichting Red de Veluwe en wij staan daar niet achter", zegt Jan Rooijakkers namens die samenwerkende actiegroepen. "Deze campagne is erg activistisch van opzet. Wij willen een inhoudelijke discussie, we willen de politiek met constructieve argumenten overtuigen van de nadelen van laagvliegen. Daar hoort niet bij dat we de kiezers adviseren om op links te gaan stemmen."

Peilingen

Voorzitter Robert Tieskens van stichting 'Red de Veluwe': "Volgens peilingen verliezen de regeringspartijen na 20 maart hun meerderheid in de Eerste Kamer. Daarmee hopen we dat de Eerste Kamer in nieuwe samenstelling 'nee' zal zeggen tegen het vliegbesluit en de opening van Lelystad Airport."

Met de aangekondigde campagne heeft Tieskens de andere actiegroepen tegen zich in het harnas gejaagd.

'Spijtig'

Stichting 'Red de Veluwe' zegt de campagne mede namens SATL te organiseren maar de andere actiegroepen staan er niet achter. Tieskens vindt de tweespalt die nu ontstaan is: "heel erg spijtig."

Tieskens had deze reactie van SATL niet verwacht. "Samen optrekken maakt je sterker, zonder enige twijfel. Dan is dit geen goed signaal naar Den Haag toe. Toch voel ik me gesteund door de vele positieve reacties die ik heb gekregen."

'Verschil van inzicht'

Ook Rooijakkers van HoogOverijssel vindt het spijtig dat dit gebeurt. Maar van tweespalt wil hij niet direct spreken. "Over de doelstellingen zijn we het nog steeds eens, laat ik daarover heel duidelijk zijn. Maar over de manier waarop is een verschil van inzicht."

Rooijakkers kan zich niet vinden in het activisme waartoe stichting 'Red de Veluwe' oproept. "We willen de regeringspartijen die kritisch zijn over Lelystad Airport en de laagvliegroutes niet van ons vervreemden. Het CDA, D66, we hebben die partijen hard nodig om ons doel te bereiken."

Spanning in de coalitie

Volgens Tieskens is er in Den Haag spanning in de coalitie. Lelystad Airport staat in het regeerakkoord en met name de VVD wil de andere regeringspartijen dwingen aan het regeerakkoord vast te houden.

"Het is ons in de afgelopen tijd niet gelukt om een bres te slaan in de coalitie. Voor ons gevoel is deze campagne de enige mogelijkheid dat er iets verandert in de opstelling van de coalitiepartijen. CDA, ChristenUnie en D66 hebben toch iets uit te leggen als ze blijven vast houden aan het regeerakkoord. En met deze campagne hopen we die partijen daartoe te dwingen."

SATL wil hetzelfde maar hoopt de regeringspartijen te bewegen via constructieve gesprekken.