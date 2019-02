Dansen met 'Ooostblok' op vrolijke balkandeuntjes

"Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Groningen..." Oprichter en drummer Lode Simmelink somt even op waar ze allemaal al gespeeld hebben met hun 'Wodkatour'.

"In de zomer staan we natuurlijk op festivals. Zo hebben we onder andere de Zwarte Cross gedaan en Sziget. In de winter is het wat lastiger om aan optredens te komen, dus hebben we een tour in het leven geroepen. Tijdens optredens delen we een shot wodka uit aan het publiek."

Balkanpop

'Ooostblok' speelt geen alledaagse muziek. Wat het genre 'balkanpop' precies inhoudt? Dat zie en hoor je in onderstaande video.