Eigenaresse paardenopvang opnieuw in opspraak wegens dierenmishandeling

De eigenaresse van een paardenopvang in Enschede moet zich voor de rechter verantwoorden wegens ernstige dierenmishandeling. Terwijl deze zaak nog behandeld moet worden, blijken er vorige week opnieuw twee paarden van haar in beslag te zijn genomen. Het gaat om Haflingers, die volgens de inspecteur van de Dierenbescherming soms dagenlang niet te eten en drinken kregen.

door Jan Colijn

De 43-jarige vrouw, afkomstig uit Hengelo, toont zich bijzonder hardleers. In het verleden kreeg ze al meerdere waarschuwingen en zijn er diverse dwangsommen tegen haar opgelegd voor het verwaarlozen van haar dieren. Wrang genoeg moesten er in de opvang juist gewonde en zieke paarden een goede plek krijgen, maar in een aantal gevallen raakten de dieren van de wal in de sloot.

Zwaar verwaarloosd

De eigenaresse kwam oktober 2017 uitgebreid in het nieuws omdat er 15 pony’s en een paard van haar in beslag waren genomen. De dieren waren volgens de politie zwaar verwaarloosd. Ook toen had ze al meerdere waarschuwingen en dwangsommen achter haar naam.

De politie en Dierenbescherming waren indertijd in actie gekomen na een tip over een pony die vermoedelijk met een gebroken been in een weiland aan de Brandemaatweg lag. Omdat er al vaker klachten over de gewraakte locatie waren binnengekomen, werd ook een inspecteur van de landelijke Dierenbescherming ingeschakeld.

Beestachtige omstandigheden

De pony’s en het paard zouden onder beestachtige omstandigheden zijn vastgehouden. De dieren waren sterk vermagerd, de hoeven waren niet verzorgd en ze hadden niets te eten en te drinken.

De eigenaresse bestreed dit echter. Haar dieren zouden niets tekort komen. "Het zijn gewoon mijn kindjes", verklaarde ze huilend.

'Slachtoffer terreurcampagne'

De eigenaresse vertelde destijds voor de camera van RTV Oost dat ze al maandenlang slachtoffer was van een terreurcampagne. Het zou gaan om een wraakactie door drugsdealers die door haar zouden zijn verraden, luidde haar relaas. De politie hield echter vast aan het eigen verhaal en verklaarde dat niet voor niets dergelijke stappen worden ondernomen. Omdat ze zich bij de politieactie hevig verzette, moest de vrouw overigens door agenten in bedwang worden gehouden.

Na uitvoerig onderzoek heeft het Openbaar Ministerie nu besloten de Hengelose strafrechtelijk te vervolgen. Ze moet zich daarvoor volgende week donderdag voor de politierechter verantwoorden, zo bevestigt een woordvoerder van justitie.

Opnieuw in de fout

De vrouw verwijst op haar Facebookpagina naar haar paardenopvang, maar daar lijkt al enige tijd geen sprake meer van bedrijfsactiviteiten. Toch houdt ze dus nog altijd paarden, aangezien de Dierenbescherming vorige week andermaal in actie kwam en twee paarden in beslag nam.

Dagenlang geen eten en drinken

De inspecteur van de landelijke Dierenbescherming had de twee Haflingers al anderhalve maand op het oog. Volgens Dik Nagtegaal, woordvoerder van de Dierenbescherming, ging de verzorging de laatste weken hard achteruit. "De eigenaar kwam soms dagenlang niet voeren en water geven." Nadat de dierenarts aangaf dat het zo niet langer kon, besloot de Dierenbescherming in te grijpen.

Volgens zegsman Nagtegaal heeft de officier van justitie opdracht gegeven de paarden in beslag te nemen: "Aangezien de verdachte een bekende is van de Dierenbescherming en justitie, en een historie kent van verwaarlozingen."

De dieren zijn intussen overgebracht naar een opvangadres.