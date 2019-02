Deel dit artikel:













Live: Twee derby's en de andere duels in de hoofdklasse en HHC Hardenberg DETO ontvangt Staphorst (Foto: Henk Timmerman) Quick'20 speelt tegen HBS (Foto: Robert Molnar) Heracles ontvangt Fortuna (Foto: Pro Shots)

In de hoofdklasse zijn er vanmiddag twee Overijsselse derby's en daarnaast komen ook Excelsior'31 en Berkum in actie. In de 2e divisie speelt HHC Hardenberg en vanavond komen Quick'20 en Heracles Almelo nog in actie.

Alle duels zijn te volgen op ons scorebord. Dat is te vinden in het menu onder het kopje sport. Of via deze link: rtvoost.nl/scorebord. Daarnaast is de wedstrijd van Heracles te volgen via De Oosttribune op Radio Oost. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33