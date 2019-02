Onderzoek Natuur en Milieu Overijssel: draagvlak voor bescherming wolf

Er is draagvlak voor bescherming van de wolf onder voorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuur en Milieu Overijssel onder honderden mensen uit de provincie. Wat opvalt is dat de deelnemers genuanceerder over de wolf denken dan de uiteenlopende standpunten die voor- en tegenstanders hebben.

Mensen uit alle lagen van de samenleving deden mee aan het onderzoek. Een van de conclusies is dat de uiteenlopende standpunt van voor- en tegenstanders van de wolf elkaar versterken. "Het hoog halleluja-gehalte van de voorstanders van de terugkomst van de wolf roept bij de houders van daarvoor kwetsbare dieren bij voorbaat een negatieve houding op", vindt een deelnemer.

Het merendeel van de mensen geeft aan dat ze de wolf nooit hebben gezien en ook geen last hebben van de gevolgen van zijn aanwezigheid.

Acceptatie van wolven

Het merendeel van de deelnemers kan er mee leven dat de wolf geaccepteerd wordt en beschermd is, zolang maar duidelijk is dat er wordt ingegrepen als hij te lastig wordt en het echt te gek wordt. Ook moeten er goede afspraken komen over schadevergoedingen en een vergoeding voor de aanschaf van elektrische rasters.

Zo zegt één van de deelnemers: "De wolf is wat mij betreft welkom in Nederland. Maar het mag niet zo zijn dat kost wat kost de wolf in Nederland heilig is."

Eind januari werd het Interprovinciaal Wolvenplan vastgesteld. Sinds begin 2018 laat de wolf zich steeds vaker zien in Nederland, voor de provincies reden om dit wolvenplan aan te passen.

RTV Oost heeft een podcast over de wolf. De podcast Welkom Wolf... is hier te beluisteren