André Hazes: 'Ik heb Edwin van Hoevelaak heel hoog zitten'

"Ik heb Edwin heel hoog zitten. Vanaf seconde één was het meteen raak tussen ons", aldus de jonge zanger. "Een samenwerking met hem levert altijd toffe dingen op."

In de video het volledige interview met André Hazes:

Een Edison kwam dan ook niet helemaal onverwacht: "We staan natuurlijk zelf achter het product en we vinden het zelf te gek wat we maken. En Edwin heeft het perfect afgemaakt. Het is gewoon top."

Edwin is ongelofelijk André Hazes

Hazes doet er nog een schepje bovenop: "Ik weet niet wat hij allemaal met zijn handen kan, maar hier in de studio is hij ongelofelijk", lacht Hazes.

Feestje

En zo'n grote prijs moet vaker dan één keer gevierd worden. "We hebben gisteren een drankje gedaan samen, maar we zijn op tijd naar huis gegaan, omdat we nu alweer moesten schrijven. Maar vanavond doen we het feestje nog dunnetjes over."

Bekijk in onderstaande video de reactie van Edwin van Hoevelaak.