Intertoys vraagt uitstel van betaling aan, vakbond eist helderheid voor medewerkers Intertoys vraagt uitstel van betaling aan (Foto: ANP / Bart Maat)

Speelgoedconcern Intertoys is in financiële problemen geraakt en heeft onverwacht uitstel van betaling aangevraagd. Dat is ook verleend door de rechtbank in Amsterdam. Vakbond CNV Vakmensen eist onmiddellijke helderheid over de gevolgen voor de medewerkers. "De werkgelegenheid van 4.000 mensen is in het geding."

Intertoys heeft 23 winkelvestigingen in Overijssel. Het is niet duidelijk wat de actuele ontwikkeling op termijn betekent voor eventuele sluitingen en de uitbetaling van het salaris van de medewerkers. Voorlopig blijven de winkels nog open. Harde klap in het gezicht "Dit is een harde klap in het gezicht van een paar duizend medewerkers in al die Intertoys-vestigingen. Niet helemaal onverwacht wellicht, maar niettemin ongemeen hard." Zo reageert bestuurder Martijn den Heijer van CNV Vakmensen op de melding van het speelgoedconcern dat uitstel van betaling is aangevraagd. Harde concurrentie in de speelgoedbranche maakt dat Den Heijer niet helemaal verrast is door de aankondiging. "De rol van internetspeelgoedwinkels is daarin significant", zo schetst de vakbondsman de ontwikkeling. 'Faillissement is het laatste wat je wil' De vakbond wil op zo kort mogelijke termijn met de directie om tafel om te kunnen inzoomen op de problemen. "Uiteraard hoop ik dat de surseance in de komende tijd tot een oplossing kan leiden voor de problemen. Het gaat om pakweg 450 winkels en enkele distributiecentra. Een faillissement is natuurlijk het allerlaatste wat je wilt in zo’n situatie. Dan helpt immers ook een sociaal plan niet meer.” CNV Vakmensen gaat op korte termijn ook in gesprek met de leden om informatie uit te wisselen over de ontstane situatie en eventuele vervolgstappen. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33