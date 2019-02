Twentse gemeenten hebben contract met dubieus zorgbureau Het Mozaïek terecht opgezegd

De Twentse gemeenten hebben volgens de rechter terecht het contract met het dubieuze zorgbureau Het Mozaïek opgezegd. De gemeenten hadden zelf geconcludeerd dat de zorgkwaliteit het bureau ondermaats was, waarna ze het contract opzegde. Het Mozaïek was daar niet mee eens en spande een rechtszaak aan.

De instelling uit Hengelo levert dagbesteding in Twente aan dertig cliënten. Het merendeel van daarvan komt uit Hengelo. Wethouder Van Wakeren is blij met de uitspraak van de rechter. "Uit ons onderzoek bleek dat de zorginstelling ernstig toerekenbaar tekort is geschoten. Dat accepteren we niet. De uitspraak van de rechter laat zien dat we op de goede weg zitten."

Onderzoek

Het onderzoek naar het zorgbureau was in de tweede helft van vorig jaar. Daaruit bleek dat medewerkers niet de goede papieren hadden, dat ze teveel cliënten onder hun hoede hadden en dat vrijwilligers werk deden dat ze eigenlijk niet mochten doen.

De rechter heeft bepaald dat het onderzoek van de gemeenten grondig genoeg was en dat daarom het terecht het contract met Het Mozaïek is ontbonden. De gemeenten gaan snel met de cliënten in gesprek om te kijken hoe ze snel via een ander zorgbureau alsnog zorg kunnen krijgen.

VVD

De VVD in Hengelo stelde schriftelijke vragen over het werk van Het Mozaïek. Ze hebben het college gevraagd om te kijken of de gemeente extra geld kan vrijmaken om fraude in de zorg aan te pakken.

Veenendaal

Ook heeft Het Mozaïek een vestiging in Veenendaal. In het onderzoek van de Twentse gemeenten is samengewerkt met de gemeente Veenendaal. Ook die gemeente heeft het contact met het zorgbureau inmiddels opgezegd.

De eigenaar van het zorgbureau zegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak, "het gaat ons niet om het contract met de gemeenten, we willen graag opheldering over het onderzoek".