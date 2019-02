Pure Energie: schrap het woord draagvlak uit discussie over windmolens

Tijdens de meet up in Steenwijk over duurzaamheid gingen inwoners van Overijssel, organisaties en Statenleden met elkaar in discussie over een duurzame toekomst voor onze provincie. Over wat de beste keuze is voor Overijssel; wind- en zonne-energie of misschien toch kernenergie of thorium?

"Vertel het eerlijke verhaal, gebaseerd op feiten", is het dringende advies van Oppenhuizen aan het adres van de politici die aanwezig waren in theater De Meenthe in Steenwijk.

Vertel het eerlijke verhaal, gebaseerd op feiten. Matthijs Oppenhuizen (Raedthuys Pure Energie)

Het eerlijke verhaal vertellen gaat volgens Oppenhuizen ook op voor thorium. Oppenhuizen vraagt zich af of het wel fair is dat politieke partijen deze energiebron inbrengen als optie.

"Een optimistische schatting is dat een werkzame thoriumcentrale pas in 2050 gerealiseerd kan worden. Is het dan eerlijk naar inwoners toe om dit een oplossing voor de energietransitie in Overijssel te noemen? Nog los van de vraag waar deze centrale moet staan."

Draagvlak

Volgens Oppenhuizen draait alles om draagvlak, of juist om het weglaten van die term. Er moet zoveel veranderen in Overijssel dat nooit iedereen het daar mee eens is. Het creëren van draagvlak doet er dus ook niet echt toe, vindt Oppenhuizen, zeker niet als politici er niet naar handelen.

Weerstand

De stellingname van Oppenhuizen over draagvlak stuitte op weerstand in de zaal, onder andere bij een inwoner van Hof van Twente die zich verzet tegen de komst van twee windmolens in de buurt van zijn huis.

De energietransitie lukt niet zonder moeilijke keuzes. Matthijs Oppenhuizen (Raedthuys Pure Energie)

Voor de discussie over windmolens geldt vaak dat de meeste mensen wel in de gaten hebben dat duurzame maatregelen nodig zijn, zolang het maar ver weg gebeurt. Not in my backyard is een veel gehoorde term. Oppenhuizen denkt dat de Overijsselse politiek nog lastige afwegingen moet maken om energiedoelstellingen te halen.

"Politici staan de komende jaren voor beslissingen waar een deel van de inwoners het niet mee eens is. Maar de energietransitie lukt niet zonder moeilijke keuzes te maken."

Waarschuwen

Een stellingname van Oppenhuizen die gesteund werd door Matthijs Nijboer, directeur van Natuur en Milieu Overijssel die probeerde de discussie te nuanceren door te waarschuwen dat mensen niet te veel in het woordje draagvlak moesten blijven hangen, maar hen vroeg ook vooral naar het grote geheel te blijven kijken.

Niet onderschatten

De boodschap van Oppenhuizen werd wel gehoord door Fred Van der Ende van GroenLinks die ervoor waarschuwde dat de klimaatproblemen niet moeten worden onderschat.

Kosten voor de baten

Oppenhuizen had nog een oproep aan gemeenten en provincie. "Ondersteun energiecoöperaties. Doe dat vooral in de ontwikkelfase van duurzame energieprojecten. De kosten gaan dan voor de baten uit, maar veel coöperaties hebben dat geld niet en kunnen dat risico niet dragen."

Thoriumcentrales zijn er pas in 2050, is het dan eerlijk om thorium de oplossing voor de energietransitie in Overijssel te noemen? Matthijs Oppenhuizen (Raedthuys Pure Energie)

De oplossing is volgens Oppenhuizen de oprichting van een fonds waaruit coöperaties ontwikkelkosten financieren en dit terugbetalen uit wind- en zonprojecten die slagen. "Dan kunnen wij als energiebedrijf op gelijkwaardige basis samenwerken met inwoners, en dat doen we graag."

Meer weten over Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel? Klik op onderstaande afbeelding.