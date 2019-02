Gemeente Oldenzaal verlaagt rente Energiefonds om duurzame projecten te stimuleren

Het rentetarief van het Oldenzaals Energiefonds wordt verlaagd voor maatschappelijke organisaties. Met dit energiefonds wil de gemeente maatschappelijke organisaties en bedrijven stimuleren om te investeren in energiebesparing en de opwekking van duurzame energie.

Ook bedrijven en instellingen die minimaal honderd vierkante meter asbesthoudend dak saneren en zonnepanelen of zonnecollectoren installeren krijgen een korting op de rente. De looptijd van het fonds is met één jaar verlengd tot eind 2020.

Lagere rente

De reden voor de renteverlaging is dat duidelijk is geworden dat maatschappelijke organisaties het moeilijker hebben om te investeren in duurzame energie. Projecten met een looptijd van vijf jaar krijgen twee procent rentekorting, bij tien jaar 1,5 procent rentekorting en bij een looptijd van vijftien jaar één procent korting. Voor alle leningen geldt een minimum rentepercentage van één procent.

Sinds de invoering van het energiefonds in 2017 zijn vier leningen aangevraagd, door zowel maatschappelijke organisaties als bedrijven. Voor acht projecten, waaronder Boeskoolstroom, wordt de aanvraag voorbereid.

Andere gemeenten volgen

Naast Oldenzaal worden er dit jaar ook energiefondsen opgericht voor Losser, Tubbergen en Dinkelland. Hierdoor is het voor Oldenzaal mogelijk om zonder extra uitvoeringskosten het fonds met een jaar te verlengen.