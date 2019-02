Praat mee: Nederland moet er alles aan doen om de klimaatdoelen van 2020 te halen

Nederland moet er alles aan doen om de klimaatdoelen van 2020 te halen

Van alle EU-landen is Nederland het verste weg van het halen van de klimaatdoelstellingen van 2020. Er zijn maar liefst elf EU-landen die de doelen al behaald hebben, maar Nederland blijft dus ernstig achter. Van de in Nederland opgewekte energie kwam in 2017 6,6 procent uit duurzame bronnen, zoals windmolens en zonnepanelen. Volgend jaar moet dat 14 procent zijn.

Maak jij je hier zorgen over of vind je dat er te overdreven wordt gedaan over de klimaatveranderingen? Vind je dat we allemaal ons best moeten doen om duurzamer te leven of moeten grote, vervuilende bedrijven dat eerst maar eens gaan doen?

