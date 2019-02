Deventenaar aangehouden voor woningoverval in Zutphen

De politie heeft vandaag en 33-jarige man uit Deventer aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een woningoverval vorig jaar in Zutphen. In november vorig jaar werd voor dezelfde woningoverval ook al een 21-jarige man uit Deventer aangehouden.

Bij de overval op 8 juli raakte een 70-jarige man zwaargewond toen twee gemaskerde mannen zijn woonwagen binnendrongen. Dat gebeurde 's avonds rond 21.00 uur aan de Berkenlaan. Er heeft een worsteling plaatsgevonden en er is geschoten.

Uitgebrande auto

Het slachtoffer is zwaargewond geraakt. De overvallers vluchtten daarna in een auto weg. Vermoedelijk reden zij in een zwarte auto, model hatchback. Ook houdt de politie er rekening mee dat er een verband zou zijn tussen de overval en een een uitgebrande Volkswagen Golf in Loenen. Deze auto brandde uit in de nacht van 8 op 9 juli.

De politie is nog op zoek naar de derde dader. Daarom roept de politie mensen op om tips door te geven over de identiteit van de derde dader en over de uitgebrande auto.