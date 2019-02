Bezoek komt van heinde en verre naar restantenmarkt Rijssen

Grote drukte in een modezaak (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Het is inmiddels een traditie geworden, de restantenmarkt in Rijssen. Twee keer per jaar doet zo'n zestig procent van de ondernemers mee aan de grote gezamenlijke uitverkoop, waarbij de kortingen behoorlijk oplopen.

"Ik heb het zo'n vijftien tot twintig jaar geleden bedacht", vertelt Herman Sans van de gelijknamige modezaak. "En vanaf het begin is het een groot succes. De mensen komen van heinde en verre."

'Van de prut af'

Sans weet dat overal het begrip uitverkoop bestaat. "Maar in Rijssen doen we het toch iets anders. Aan het eind van het seizoen moeten we er met z'n allen een klap op geven. Zorgen dat we van de prut af zijn, zodat er ruimte is voor de nieuwe collectie", aldus Sans.

In de Haarstraat is het een drukte van belang. "We komen uit Scherpenzeel. Voor de restantenmarkt, maar ook voor de gezelligheid", zegt een man die buiten een modezaak op zijn vrouw staat te wachten.

'Net kinderen in de ballenbak'

Een man uit Uelsen staat aan de overkant met zijn hond en twee tassen in zijn hand. "Ik heb de buit al binnen. Mijn vrouw is nu binnen. Op een dag als deze zijn het net kinderen in de ballenbak", zegt hij lachend.